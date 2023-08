Auf diese Landtagswahl-Kandidaten setzen die kleineren Parteien in Augsburg

Neben den bereits im Landtag vertretenen Parteien treten in Augsburg auch einige Gruppen an, die den Sprung dorthin erst schaffen müssten. Wer sind die Kandidaten?

Die Wahlplakate hängen an den Augsburger Hauptstraßen schon seit mehr als zwei Wochen, jetzt ist auch offiziell klar, wer in Schwaben alles zur Landtagswahl antreten darf. Neben den bereits im Landtag vertretenen sechs Parteien ( CSU, Grüne, Freie Wähler, AfD, SPD, FDP) werden die Wähler am 8. Oktober sechs weitere Parteien zur Auswahl haben. Konkret geht es um Linke, Bayernpartei, ÖDP, Die Partei, Tierschutzpartei, V-Partei und die Basis. Sie mussten teils Unterstützerunterschriften liefern, um antreten zu dürfen.

Vor der Landtagswahl gibt es Kritik am Plakatierungsstart in Augsburg

Roland Wegner, Stadtrat und Bundesvorsitzender der V-Partei, kritisierte zuletzt, dass in Augsburg Plakate schon aufgehängt werden dürfen, auch wenn noch nicht offiziell klar ist, wer zugelassen wird und wer nicht. Anders als in vielen anderen Kommunen, wo eine Sechs-Wochen-Frist gilt, darf in Augsburg bereits zehn Wochen vor Wahltermin plakatiert werden. "Dass Augsburg hier eigene Regeln hat, heißt aber nicht, dass bereits zehn Wochen vor der Wahl gefühlt 99 Prozent der sinnvollen Plätze von den großen Parteien belegt sein sollen", so Wegner. Er forderte die arrivierten Parteien auf, Plakatplätze frei zu machen, weil es für kleinere Parteien ohne Zulassung zur Wahl nicht machbar sei, auf gut Glück Plakate zu drucken.

Nachdem unsere Redaktion vor zwei Wochen die Kandidaten der bereits im Landtag sitzenden Parteien vorgestellt hat, kommen nun, nachdem der Wahlausschuss bei der Regierung von Schwaben festgestellt hat, wer genug Unterstützerunterschriften gesammelt hat, die anderen Parteien dran. Dass einer der Kandidaten ein Direktmandat erringt, ist nahezu ausgeschlossen. Bei einigen Parteien sind Augsburger Kandidaten auf der Liste weit vorne, doch damit es zum Einzug in den Landtag reicht, müsste die Fünf-Prozent-Hürde übersprungen werden.

Die Kandidaten der kleinen Parteien in Augsburg für die Landtagswahl 2023