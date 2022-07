Augsburg

Landwirt spricht über den Feldbrand nahe der A8: "Ich war geschockt"

Landwirt Thomas Sommer steht an seinem teilweise verbrannten Weizenfeld in Lechhausen. Es stand am Mittwochabend in Flammen.

Plus Thomas Sommer ist Landwirt und bei der Freiwilligen Feuerwehr aktiv. Er war bei dem Großeinsatz in Augsburg dabei. Wie es sich anfühlt, wenn das eigene Feld brennt.

Thomas Sommer kann ein Brand in der Regel nicht erschüttern. Als Mitglied bei der Freiwilligen Feuerwehr Wulfertshausen muss der 46-Jährige oft ausrücken. Als er allerdings am späten Mittwochabend daheim bei der Brotzeit sitzt und das Telefon schellt, ist plötzlich alles anders. Der Landwirt wird selbst zum Betroffenen. Sein Weizenfeld in Lechhausen stehe in Flammen wird er informiert. Es ist der zweite großflächige Feldbrand innerhalb weniger Tage im Augsburger Stadtgebiet. Dieses Mal rückten nicht nur etliche Feuerwehrkräfte an, um den sich rasch ausbreitenden Brand in der Nähe der A8 zu bekämpfen. Es mussten weitere Helfer gerufen werden. Und trotz einiger Regenschauer bleibt die Lage auf Feldern, Wiesen und in den Wäldern angespannt.

