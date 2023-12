Landwirte-Demos bei A8 und Mering sorgen für Verkehrsprobleme

Dutzende Landwirte protestieren in der Region Augsburg gegen die Pläne der Bundesregierung. Die spontanen Demos wirken sich auf den Verkehr aus.

Nicht nur in der Bundeshauptstadt Berlin und in Teilen Deutschlands demonstrieren am Montag Landwirte. Auch rund um Augsburg trafen sich am Vormittag an die 100 Bäuerinnen und Bauern mit ihren Traktoren zu spontanen Protesten gegen die geplante Abschaffung der Steuerbegünstigung des Agrardiesels - mit Auswirkungen auf den Verkehr.

Landwirte demonstrieren rund um Augsburg: Straße muss gesperrt werden

Eine der Demonstrationen startete gegen 10 Uhr auf der Staatsstraße zwischen Mering und Königsbrunn auf Höhe der Tierkörperverwertungsanlage. Die Straße war vorübergehend gesperrt. Es waren 30 bis 40 Landwirte aus den Landkreisen Aichach-Friedberg und Augsburg mit ihren Traktoren unterwegs. Ein ähnliches Bild bot sich wenig später an der A8 an der Anschlussstelle Friedberg.

An den Kreisverkehren bei Derching kamen ebenfalls an die 40 Traktoren zusammen. Die Landwirte zogen auf eine benachbarte Wiese weiter, um dort ihren Unmut gegen den Haushaltskompromiss der Regierung, der sich auf die Landwirtschaft auswirken wird, kundzutun.

Es kam zu Verkehrsbehinderungen, die sich laut Polizei bis nach Augsburg auf die Mühlhauser Straße auswirkten. (ina)

