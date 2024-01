Augsburg

vor 44 Min.

Landwirte und Bürgerforum gehen bei Demonstrationen wieder getrennte Wege

Plus Ende Dezember hatten die Bauern und das Bürgerforum in Augsburg gemeinsam demonstriert. Auch diesmal sollten sie mit dabei sein. Gekommen waren am Samstag aber kaum welche.

Knapp 2000 Teilnehmer demonstrierten Ende vergangenen Jahres nach einem Aufruf des Bürgerforums Schwaben in Augsburg gegen die aktuelle Bundespolitik. Beteiligt hatten sich auch hunderte Bauern und Spediteure, die in einem kilometerlangen Konvoi durch die Augsburger Innenstadt fuhren und damit gegen die Kürzung der Subventionen beim Agrardiesel mobil machten. Auch für die Demonstration am Samstag hatte das Bürgerforum die Landwirte aufgerufen, sich diesmal zu Fuß anzuschließen. Doch die ungewöhnliche Koalition mit den Bauern war offenbar nur von kurzer Dauer. Unter den zahllosen Plakaten, die die Demonstranten am Samstag durch die Augsburger Innenstadt trugen, waren kaum welche, die sich mit den Forderungen aus der Landwirtschaft beschäftigten.

Schon am frühen Nachmittag hatten sich einige Bürgerforums-Demonstranten mit ihren Bannern in der Annastraße postiert, durch die zunächst eine Pro-Palästinademo zog. Vor dem Beginn des Protestzugs des Bürgerforums, das seit Jahren in Augsburg aktiv ist und ursprünglich gegen die Corona-Maßnahmen demonstrierte, rechnete die Vorsitzende Michaela Königsberger in deutlichen Worten mit der aktuellen Regierungspolitik, aber auch mit vielen Entscheidungen der Ära Merkel ab. "Egal wer Deutschland regiert, es geht immer weiter bergab", so Königsberger. Gegen die unzähligen Missstände im Land, darunter die leeren Rentenkassen, die hohe Inflation, das kaputtgesparte Gesundheitssystem und die aus dem Ruder geratene Asyleinwanderung, wolle man friedlich aber bestimmt demonstrieren.

