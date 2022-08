Spielplatz in Inningen ist nach langer Umbauzeit wieder geöffnet

Ab sofort können sich Kinder in Inningen auf dem Spielplatz Ludwig-Ottler-Straße austoben. Es ist das Ende eines langen, ungewöhnlichen Bauprojekts.

Nach langer Bauphase ist im Augsburger Stadtteil Inningen der Spielplatz Ludwig-Ottler-Straße eröffnet worden. Die Generalsanierung zog sich über Jahre hinweg – teils wegen Corona, teils wegen der hohen Auslastung entsprechender Fachfirmen. Als Konsequenz griff die Stadt auf Personal aus den eigenen Reihen zurück: Auszubildende des Fachbereichs Grünflächenpflege im Amt für Grünordnung, Naturschutz und Friedhofswesen (AGNF) übernahmen die Arbeiten unter Anleitung – mit Erfolg.

Spielplatz Ludwig-Ottler-Straße in Augsburg-Inningen öffnet

Nach Angaben der Stadt wurde der Umbau "im vollen Umfang mit den in der Beteiligung gewünschten Qualitäten und entsprechendem Spielwert abgeschlossen". Zum Spielplatz gehörten "modernes Spielgerät mit Schaukelnetzen, Kletterhütten und Balancierelementen". Nachdem der Spielplatz nun freigegeben ist, sollen im Herbst Pflanzarbeiten folgen.

Dem sogenannten "Spielplatzprogramm" der Stadt zufolge sollen in Inningen zusätzlich zwei neue Spielplätze entstehen – einer an der Singold, einer an der Heumahdstraße. Die Planungen dafür laufen bereits seit mehreren Jahren. Das "Spielplatzprogramm" sieht Verbesserungen an etlichen Spielplätzen im Stadtgebiet vor. (kmax)