Lange Wunschliste, wenig Geld: Neue Spielplätze lassen auf sich warten

Plus Die Stadt Augsburg hat wenig Geld, um Großprojekte zu starten. Daher spielt die Sanierung von Anlagen eine wichtige Rolle. Kontrollen gehören zum täglichen Handwerk.

Ein Sandkasten, eine Rutsche, eine Schaukel - fertig ist der Kinderspielplatz. So mag man früher gedacht haben, heute sieht es auf Augsburgs Spielplätzen anders aus. Die Zahl von Spielgeräten ist ebenso gewachsen wie die Attraktivität der Plätze. Dennoch kann es immer wieder Klagen von Eltern geben, wenn Spielgeräte verrosten oder Anlagen zu wenig gepflegt werden. Das städtische Grünamt ist bestrebt, Wünschen gerecht zu werden. Mitunter krankt es am Geld, wenn nicht schnell reagiert wird: "Unterschiedliche Nutzungsfrequenzen, Witterungseinflüsse, Vandalismusschäden sowie Alter der Anlagen erfordern fortlaufende Pflege- und Unterhaltsmaßnahmen." Die Stadt möchte vorhandene Anlagen lieber sanieren, als weitere Spielplätze zu schaffen. Ein Überblick.

Im Stadtgebiet gibt es rund 350 Spielplätze, die vom Amt für Grünordnung, Naturschutz und Friedhofswesen betreut werden. Die Vielfalt der Anlagen sei groß: Sie reicht von kleinen Kinderspielplätzen mit einzelnen Spielmöglichkeiten bis hin zu großen Spielbereichen wie im Sheridanpark, Flößerpark oder rund um den Kuhsee. Die Anlagen werden nach Auskunft der Stadt regelmäßig kontrolliert. Das Vorgehen sei intern geregelt. Die Spielplätze werden von städtischen Mitarbeiten des Amts mindestens einmal die Woche kontrolliert. Auf Spielplätzen mit einer sehr hohen Nachfrage finden die Kontrollen mehrmals in der Woche statt. Die operative Inspektion findet quartalsweise, die Hauptinspektion jährlich statt. Somit würden alle Spielplätze, die durch das Amt betreut werden, sehr engmaschig kontrolliert und gewartet, heißt es.