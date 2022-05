Langer Stau auf A8: Lkw liegt nach Unfall quer auf Fahrbahn

Die Autofahrer auf der A8 wurden am Mittwoch rund um Augsburg teils auf eine harte Geduldsprobe gestellt. Zwei Unfälle sorgten für Verkehrsbehinderungen.

Zwei Unfälle mit Lkw haben am Dienstag auf der A8 rund um Augsburg zum Teil erhebliche Verkehrsbehinderungen ausgelöst. Gegen 13.20 Uhr erreichten die Berufsfeuerwehr Augsburg mehrere Notrufe. Ein Lkw war in Fahrtrichtung München vor der Ausfahrt Dasing verunglückt. Wie die Berufsfeuerwehr Augsburg berichtet, war der Laster in die Betonmittelleitplanke gekracht. Nach dem Aufprall blieb das Fahrzeug auf der Beifahrerseite quer zu den Fahrbahnen liegen.

Unfall auf der A8 löst am Dienstag erheblichen Stau aus

Als die Berufsfeuerwehr eintraf, war der verletzte Fahrer bereits befreit. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Aus dem Lkw liefen mehrere hundert Liter Diesel aus. Die Einsatzkräfte sicherten die Unfallstelle und pumpten das Dieselöl in andere Behälter um. Das Fahrzeug, das mit Kunststoffgranulat beladen war, wurde mithilfe des THW entladen. Es bildete sich ein langer Stau. Zur Betreuung der Insassen in den stehenden Fahrzeugen wurden Schnelleinsatzgruppen alarmiert. Der Einsatz dauerte laut Feuerwehr mehrere Stunden. Bis in die Abendstunden kam es demnach zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Am Abend ereignete sich auf der A8, auf Höhe der Ausfahrt Augsburg-Ost, ein nächster Unfall. Foto: Berufsfeuerwehr Augsburg

Ein weiterer Unfall passierte dann am Abend, kurz nach 20 Uhr auf Höhe der Ausfahrt Augsburg-Ost, ebenfalls in Fahrtrichtung München. Ein Lkw fuhr auf einen anderen Lkw auf. Der Fahrer wurde eingeklemmt. Die Berufsfeuerwehr Augsburg befreite den Verletzten mit schwerem hydraulischem Rettungsgerät aus seiner Fahrerkabine. Auch er wurde ins Krankenhaus gebracht. Erneut kam es auf der A8 zu Verkehrsbeeinträchtigungen. (ina)