Go-Ahead gibt Einblicke: So wurden die Züge wieder flott gemacht

Plus Nach dem Blitzeis im Dezember wurden alle Fahrzeuge fürs Augsburger Netz im Service-Werk der Firma Euco Rail überprüft und instandgesetzt. In einem Fall gibt es eine Zwischenlösung.

Die komplette nagelneue Fahrzeugflotte muss kurzfristig in die Werkstatt. Vor dieser Herausforderung stand Go-Ahead, als kurz nach dem Start des Bahnunternehmens im Raum Augsburg Eisregen mehr als Hälfte der Flotte lahmlegte. Am Mittwoch teilte Geschäftsführer Fabian Amini mit, dass alle Fahrzeuge überprüft und repariert seien. Der Hersteller Siemens habe die Mängel "sehr schnell" behoben. Ab kommenden Freitag könne wieder der reguläre Fahrplan wie zum Start gefahren werden. Nur für ein technisches Problem werde es vorerst eine Zwischenlösung geben.