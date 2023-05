Augsburg

Langzeit-Projekt: Bahnhofstunnel wird voraussichtlich im Herbst eingeweiht

Plus Die Stadtwerke Augsburg schließen die Bauarbeiten bald ab, dann steht die technische Prüfung an. Beim Posttunnel zeigt die Bahn Bereitschaft für weiteren Betrieb.

Die Eröffnung der Fußgängerunterführung unter dem Augsburger Bahnhof sowie der Schalterhalle im Hauptgebäude wird wohl im Herbst 2023 stattfinden. Der genaue Termin muss noch abgestimmt werden. Die Stadtwerke sind schon relativ weit mit dem Bau, unmittelbar vor der Landtagswahl am 8. Oktober soll aber wohl kein symbolträchtiger Termin mehr angesetzt werden. Laut Stadtwerke-Projektleiter Dietmar Orwat werde man wohl in sechs Wochen mit der Elektrotechnik im ersten Untergeschoss des Tunnels fertig. "Die obere Ebene des Tunnels sowie der Empfangsbereich im Bahnhofsgebäude wären dann betriebsbereit", so Orwat. Vor einer Freigabe für die Öffentlichkeit stehe dann aber noch die Inbetriebnahme zusammen mit der Deutschen Bahn an. Dafür müssen noch zahlreiche Prüfungen durchgeführt werden.

Bahnhofstunnel: Fahrgäste bekommen auch Zugang vom Thelottviertel aus

Mit der Eröffnung der Passage werden die Bahnsteige barrierefrei mit Aufzügen und Rolltreppen erreichbar sein. Die zentrale Unterführung ist seit mehreren Jahren umbaubedingt gesperrt. Reisende müssen aktuell auf den Südtunnel neben dem Stellwerk sowie den früheren Posttunnel ausweichen. Zudem wird mit dem Neubau des Tunnels, der künftig mehr als doppelt so breit wie die alte Unterführung sein wird und die Pendlerströme besser bewältigt, ein Durchstich ins Thelottviertel geschaffen. Damit existiert künftig ein direkter Zugang vom Sebastian-Buchegger-Platz zum Bahnhof.

