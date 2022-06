Lastwagen bleibt an Bahnunterführung hängen

Bei dem Unfall in der Hirblinger Straße in Oberhausen entstand ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich.

Die Bahnunterführung in der Hirblinger Straße wurde einem Lkw-Fahrer am Freitagmorgen gegen 8.10 Uhr zum Verhängnis. Nach Angaben der Polizei fuhrt der 36-Jährige in die Unterführung hinein, ohne auf die angegebene maximale Durchfahrtshöhe zu achten. Der Auflieger des zu hohen Lkw touchierte die Brücke und wurde dadurch stark verbogen. An der Brücke entstanden durch den Zusammenstoß mehrere Kratzer. Zur Überprüfung der Brücke hinsichtlich weiterer eventuell entstandener Schäden wurde die Deutsche Bahn Sicherheit verständigt. Insgesamt entstand durch den Zusammenstoß am Lkw, der Brücke sowie den angebrachten Warnschildern ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich, teilt die Polizei mit. Der Lkw war nicht mehr fahrtauglich und musste abgeschleppt werden. Der Fahrer wurde wegen der begangenen Verkehrsordnungswidrigkeiten verwarnt. (bau)