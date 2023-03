Laufhaus gerät in den Fokus der Justiz – doch die rudert zurück

Plus Die Staatsanwaltschaft warf einem Rotlichtbetrieb in Augsburg vor, Einnahmen von Prostituierten nicht versteuert zu haben. Doch der komplexe Fall endet abrupt.

Dass fremde Männer das Laufhaus 29 in Augsburg aufsuchen, liegt in der Natur der Sache. Wer das Gebäude betritt, möchte in den meisten Fällen Sex mit Prostituierten. Die Männer und Frauen, die an einem Tag im Jahr 2018 anrückten, hatten allerdings anderes im Sinn, es waren aus Sicht des Laufhauses ungebetene Gäste: Beamte der Steuerfahndung. Sie stellten den Laden auf den Kopf und beschlagnahmten Unterlagen, sie hatten einen schwerwiegenden Verdacht. Doch nun hat die Justiz in dem Fall einen spektakulären Rückzieher gemacht.

Eigentlich waren die Ermittler sicher gewesen, den Verantwortlichen der Firma hinter dem Betrieb Steuerhinterziehung nachweisen zu können. Bereits im Juni 2021 klagte die Staatsanwaltschaft daher drei Verdächtige an, es handelte sich bei ihnen um Geschäftsführer und Gesellschafter des Unternehmens. Die Ermittlungen des Finanzamtes hatten ergeben, dass das Laufhaus rund 414.000 Euro zu wenig Umsatzsteuer abgeführt hatte. Wenn sich Steuerdelikte in dieser Größenordnung in Strafprozessen bestätigen, muss es nicht bei Geldstrafen bleiben, sondern kann auch eine Freiheitsstrafe zur Folge haben.

Justiz in Augsburg: Laufhaus 29 im Fokus der Ermittlungen

Dabei war es im Ermittlungsverfahren im Kern um die Frage gegangen, ob es sich beim Laufhaus 29 um ein Bordell handelt, das auch die Einnahmen der Prostituierten versteuern müsste. Dies nämlich hat der Betrieb nicht getan, hätte es aber nach früherer Ansicht von Steuerfahndung und Staatsanwaltschaft tun müssen. Es ist ein Sachverhalt, der in der Vergangenheit bereits Betreiber ähnlicher Etablissements auf die Anklagebank brachte.

Doch die Frage, worum es sich beim Laufhaus steuerrechtlich und strukturell genau handelt, war offenbar schwerer zu beantworten, als man als unbedarfter Beobachter denken könnte. Unbestritten ist, dass im Laufhaus Zimmer an Prostituierte vermietet und damit Umsätze generiert werden, die steuerpflichtig sind. Doch wirkte die Firma hinter dem Betrieb lediglich als Zimmervermittlerin – oder ging ihre Tätigkeit darüber hinaus? In einem Bordell etwa gibt es, im Unterschied zu dieser Form der Zimmervermietung im Rotlichtmilieu, in der Regel einheitliche Preise und Regeln, dazu oft auch ein gastronomisches Angebot.

Die Staatsanwaltschaft sah offenbar Hinweise darauf, dass das Laufhaus 29 zumindest bordellartig und damit auch für Umsatzsteuerschuld der Prostituierten zuständig sein könnte, andernfalls hätte sie die drei Verantwortlichen der Firma nicht angeklagt. Allerdings entschied das Amtsgericht danach monatelang nicht, ob es die Anklage zulässt oder nicht, was bereits vergangenes Jahr darauf hindeutete, dass die Angelegenheit juristisch heikel sein könnte.

Ermittlungen gegen Laufhaus 29: Staatsanwaltschaft macht Rückzieher

Inzwischen ist der Fall gar komplett vom Tisch. Die Staatsanwaltschaft hat die Anklage vor eineinhalb Wochen zurückgenommen, ein außergewöhnlicher und seltener Vorgang. Wenn ein solcher Schritt überhaupt erfolgt, dann oftmals, weil ein Gericht im sogenannten Zwischenverfahren, also vor einer möglichen Zulassung der Anklage, durchblicken lässt, dass es die Rechtslage anders einschätzt als die Strafverfolger. In höchstrichterlicher Rechtsprechung ging es in vergleichbaren Fällen in der Vergangenheit oft um die Frage, ob ein Betrieb wie das Laufhaus alle Leistungen quasi als Gesamtpaket anbietet – oder ob nicht die jeweiligen Prostituierten die Vertragspartnerinnen der Freier sind, also nicht der Betrieb hinter dem Gebäude. Die jetzige Entscheidung lässt vermuten, dass die Erkenntnisse der Ermittler, wonach es sich beim Laufhaus 29 eigentlich um ein Bordell handele, wohl doch nicht ausreichten, um daraus einen wasserdichten Tatnachweis vor Gericht zu zimmern.

Für die drei Verdächtigen bedeutet die Rücknahme der Anklage jedenfalls, dass sie wohl ohne jedes juristisches Nachspiel aus der Angelegenheit kommen. Daneben bedeutet es, dass ein aufwendiges Ermittlungsverfahren voraussichtlich im Nichts endet. Nach Informationen unserer Redaktion waren die Verdächtigen während der Ermittlungen wochenlang observiert worden; Beamte hörten ihre Telefone ab, befragten Dutzende Zeugen.

Für Anwalt Richard Beyer, der einen der Verdächtigen vertritt, ist die jetzige Entscheidung der Staatsanwaltschaft folgerichtig. Beyer hatte die Vorwürfe bereits im vergangenen Jahr als haltlos und die Ermittlungen als befremdlich bezeichnet. Das Laufhaus, sagte er damals, sei kein Bordell, so einfach sei das. Auf Anfrage sagt der Verteidiger nun, dass das Verfahren aus seiner Sicht "maßlos überzogen" war. Sein Mandant habe unter den jahrelangen Ermittlungen gelitten, man werde Haftungsansprüche geltend machen.