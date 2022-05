Laut, schrill und lustig: Marktschreier kommen wieder nach Augsburg

Ende Mai geht's auf dem Plärrergelände in Augsburg zünftig zu. Wurst-Armin möchte sich von Käse-Maik, Aal-Hinnerk und Käthe-Kabeljau nichts gefallen lassen.

Ihr Job ist, Fische, Bananen und andere Lebensmittel zu verkaufen. Sie tun dies auf eine spezielle Art und Weise. Sie preisen ihre Ware lauthals an und machen andere Kollegen madig. Das gehört zur Show. So kennt man die Marktschreier vom Fischmarkt. Das Original gibt es in Hamburg zu erleben. Marktschreier gehen auch auf bundesweite Tour. In Augsburg machen sie Ende Mai Station.

Während der Corona-Pandemie musste die Aktion ausfallen. Jetzt sind die Marktschreier wieder da. Den Termin sollte man sich vormerken. Von Donnerstag, 26. Mai bis Sonntag, 29. Mai, sind sie auf dem Plärrergelände im Einsatz. Geöffnet ist der Markt an allen Tagen von 10 bis 19 Uhr.

Fischmarkt in Augsburg: Organisatoren versprechen Spektakel

Die Organisatoren des Marktes versprechen ein großes Spektakel. Angekündigt wird der amtierende deutsche Meister und das lauteste Lebewesen der Welt: Es ist Wurst-Achim. Die Lautstärke sei bei Galileo im Wettkampf Tier gegen Mensch gemessen worden, heißt es. Wurst-Armin trifft unter anderem auf Deutschlands größten Käsehändler Käse-Maik aus Chemnitz. Käthe-Kabeljau möchte ihr Angebot an Fischbrötchen präsentieren. Dazu serviert sie einen Backfisch aus Aurich. Aal-Hinnerk sei ebenfalls dabei, er sei das Original vom Hamburger Fischmarkt. Aal-Hinnerk verkauft Räucherfisch.

Das Angebot auf dem Markt runden Imbiss- und Getränkestände ab. Für die kleinen Gäste gibt es ein Kinderkarussell. Der Eintritt ist frei.