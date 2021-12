Laute, aber friedliche Corona-Demo: Augsburg ist nicht Sachsen

Plus Friedlicher Protest wie am Samstag muss in Augsburg weiter erlaubt bleiben. Trotzdem darf es nicht so weit kommen, dass die Bewegung die Stadt vor sich her treibt.

Sie sind hier, sie sind laut. Weil man ihnen die Freiheit klaut, wie sie rufen? Gewissermaßen traten die rund 2300 Menschen, die am Samstag in Augsburg gegen Corona-Maßnahmen demonstrierten, den Gegenbeweis gleich selbst an. Erneut nahmen sie sich den Raum, den ihnen die Demokratie gewährte. Und das beides mit gutem Recht: Man muss nicht, aber man kann die Einschränkungen in Folge der Pandemie für unverhältnismäßig und übertrieben halten. Gerade, wenn es um einen Schritt wie die Impfpflicht geht. Man kann nicht, man muss Veranstaltungen zulassen, auf denen dieser Unmut geäußert wird. Auch sichtbar und laut, wie am Wochenende geschehen. Vorausgesetzt, es bleibt wie bislang friedlich.

