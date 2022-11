Lautes Böllern um Mitternacht: Gehen die Täter straffrei aus?

Plus Nach lauten Donnerschlägen in Augsburg Ende Oktober kennt die Polizei die Namen von Beteiligten. Sie tut sich aber schwer, ihnen das Abschießen der Böller nachzuweisen.

Es geschah in der Nacht auf 31. Oktober: Tausende Augsburginnen und Augsburger wurden aus dem Schlaf gerissen. Aufgeweckt wurden sie durch Donnerschläge und Böller, die mehrere Minuten lang andauerten. Wie sich herausstellte, hatte eine Gruppe von 40 Personen die Böller auf dem Parkdeck der City-Galerie abgeschossen. Als die Polizei am Tatort eintraf, war bereits alles ruhig. Im Nachgang hatte die Stadt Augsburg betont, dass dieses Feuerwerk natürlich verboten gewesen ist. Es könnte nun aber sein, dass die Zündler straffrei davonkommen. Dabei kennt die Polizei sehr wohl Namen von Beteiligten.