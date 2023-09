Augsburg

Leben mit Demenz: "Meine Mutter, wie ich sie kenne, gibt es nicht mehr"

Lilli Michaelsen leidet an Demenz, was nicht nur für sie, sondern auch für ihre Tochter Susann Michaelsen schwer ist. Doch beide haben beschlossen zu sprechen, statt zu schweigen.

Irgendetwas ist anders, als Susann Michaelsen Ende 2018 mit ihrer Mutter Lilli nach Salzburg reist. Am Münchner Bahnhof läuft die Seniorin plötzlich in eine andere Richtung, wirkt unsicher. Ihr Koffer, stellt sich später im Hotel heraus, ist völlig chaotisch gepackt. "Das war der Moment, in dem ich zum ersten Mal ernsthaft darüber nachgedacht habe, ob meine Mutter an Demenz leidet", erzählt Susann Michaelsen. Tatsächlich war es der letzte unbeschwerte Ausflug von Mutter und Tochter vor der Diagnose. Was folgt, ist eine emotional herausfordernde Auseinandersetzung mit einer Krankheit, die Susann und Lilli Michaelsen viel abverlangt – und die bei beiden Gedanken darüber aufkommen lässt, wie es wäre, würde der Tod dem Ganzen ein Ende setzen.

Susann Michaelsen sitzt in einem modernen ockerfarbenen Sessel in einer Besprechungsecke des Seniorenzentrums Lechrain in Lechhausen. Dort lebt mittlerweile ihre 90-jährige Mutter. Sie wolle offen über Demenz sprechen, sagt Michaelsen. "Wir haben nichts zu verstecken. Dieses Schicksal kann jeden treffen, das darf kein Tabu-Thema sein." Dass ihr diese Krankheit emotional dennoch viel abverlangt, wird im Laufe des Gesprächs immer wieder deutlich. Doch zunächst geht Susann Michaelsen bei ihrer Erzählung an den Anfang der Geschichte zurück.

