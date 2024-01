Augsburg

Leben mit einem autistischen Kind: "Ich funktioniere einfach"

24 Stunden am Tag kümmert sich Zahide C. um ihren pflegebedürftigen Sohn Kerim. Damit er sich nicht selbst verletzt, müssen seine Hände dauerhaft fixiert sein.

Plus Kerim ist acht Jahre alt und hat einen seltenen Gendefekt. Seine Eltern suchen verzweifelt nach Hilfe. Denn wie lang sie noch durchhalten, wissen sie nicht.

Manchmal, sagt Zahide C., fühlt sie sich wie im Gefängnis. Gefangen in den eigenen vier Wänden. Hoffnungslos. "Ich streiche einfach im Kalender die Tage ab und bin froh, wenn ich um 22 Uhr ins Bett kann." Denn die Nächte der dreifachen Mutter aus Augsburg sind meist kurz. Heute endete die Nacht um kurz nach vier. Da wurde ihr achtjähriger Sohn Kerim wach. Seitdem läuft im Wohnzimmer der Fernseher. Die Zeichentricksendung "Mascha und der Bär". In Dauerschleife, Tag und Nacht. "Das beruhigt ihn", sagt die Mutter.

Kerim kam mit einem seltenen Gendefekt zur Welt. Seine Entwicklung ist stark verzögert, er zeigt autistische Züge, spricht nicht, muss immer noch mit der Flasche gefüttert werden. Weil er sich massiv selbst verletzt, sind seine Hände mit richterlichem Beschluss seit Monaten dauerhaft hinter seinem Rücken fixiert. Das eigene Kind so zu sehen, für Zahide C. und ihren Mann Bayram ist das unerträglich. "Ihn jeden Tag fixieren zu müssen, das raubt mir die Kraft", sagt sie mit tränenerstickter Stimme. Doch sie weiß, dass es keine Alternative gibt. Denn sobald Kerim die Hände frei hat, beginnt er, sich selbst mit aller Kraft ins Gesicht zu schlagen.

