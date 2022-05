Lebensretter und Mahner – die Stadt Augsburg zeichnet 15 Bürger aus

Die Medaille "Für Augsburg" wird an Menschen verliehen, die sich ehrenamtlich zum Wohl der Stadt einsetzen. Am Mittwoch gab es weitere Ehrungen.

Seit 19 Jahren verleiht die Stadt die Verdienstmedaille "Für Augsburg" an Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren und somit zum Wohl der Gemeinschaft beitragen. Am Mittwoch wurden die Medaillen an sieben Männer und Frauen ausgehändigt - und es gab eine Reihe weiterer Ehrungen. Eine Übersicht.

Die evangelische Kirche liegt Wolfgang Bär am Herzen. Seit über 30 Jahren engagiert er sich ehrenamtlich: 28 Jahre war er Vorsitzender und Geschäftsführer der Diakonie-Sozialstation Lechhausen. "Dass die Station so lange ihre Selbstständigkeit bewahren konnte, ist seinem unermüdlichen Einsatz zu verdanken", hieß es in der Laudatio. Bär ist Erster Vorsitzender des "Fördervereins für die ambulante Pflege im Diakonischen Werk Augsburg", außerdem sitzt er im Verwaltungsrat des Diakonischen Werks (DWA). Auch in der Kirchengemeinde St. Markus ist er engagiert. Bär sei eine "Säule der diakonischen und auch kirchlichen Arbeit" in Augsburg.

Seit 2001 lebt die gebürtige Amerikanerin Miriam Friedmann in Augsburg und setzt sich für eine intensivere Beschäftigung mit den Verbrechen des Nationalsozialismus ein. Sie unterstützt die Stolpersteininitiative und erwirkte, dass an der heutigen Kreissparkasse am Martin-Luther-Platz eine Gedenktafel angebracht wurde. Dort war die Wäschefabrik ihrer Großeltern Selma und Ludwig Friedmann, die sich 1943 das Leben nahmen, um der Deportation zu entgehen. 2019 realisierte Friedmann mit Josef Pröll das Dokumentarfilmprojekt "Die Stille schreit", in dem die Geschichte der jüdischen Industriellenfamilien Friedmann und Oberdorfer erzählt wird.

Auch Josef Pröll wird für sein Engagement gegen das Vergessen der Verbrechen des Nationalsozialismus sowie für seinen Einsatz in der Jugend- und Bildungsarbeit ausgezeichnet. Pröll ist regional und überregional in den Bereichen Erinnerungskultur, Aufarbeitung von Nationalsozialismus-Geschichte und historisch-politischer Bildung sowie der Jugendarbeit aktiv. Er ist der Sohn von Anna und Josef Pröll, die in Augsburg von den Nationalsozialisten als politische Gegner verfolgt und in Gefängnissen und Konzentrationslagern inhaftiert wurden.

Freundeskreis Josefinum Augsburg: Im steten Einsatz für Kranke

Elisabeth Hochgesand wurde für ihr Engagement beim Verein Freundeskreis Josefinum ausgezeichnet. Von 2006 bis 2019 war sie Vorsitzende, nun ist sie im Vorstand. Elisabeth Hochgesand habe mit Besonnenheit und ihrer überzeugenden Art Sponsoren und Mitglieder geworben und viele Anschaffungen in die Wege geleitet. Für Kinder, die an Mukoviszidose erkrankt sind, wurde beispielsweise ein Lungenfunktionsgerät gekauft. Zudem war Elisabeth Hochgesand an der Einführung von Musiktherapie für Frühgeborene und der Reittherapie für Kinder und Jugendliche beteiligt.

Gabriele Knoller ist seit 1993 Mitglied im Verein St. Vinzenz-Hospiz, der schwerstkranke und sterbende Menschen in der Endphase ihres Lebens begleitet und auch Angehörige und Freunde im Prozess des Trauerns und Abschiednehmens unterstützt. Knoller möchte, so heißt es in der Laudatio, dazu beitragen, dass sich wieder mehr Menschen zutrauen, ihre schwerstkranken Angehörigen zuhause beim Sterben zu begleiten. Durch ihr herausragendes und umfassendes Engagement für die Hospizarbeit in Augsburg habe sich Gabriele Knoller sozial um Augsburg verdient gemacht.

15 Bilder Festakt zur Verleihung der Verdienstmedaille " Für Augsburg": Das sind die Geehrten Foto: Silvio Wyszengrad

17 Jahre, bis 2019, leitete Helmut Sporer das Kommissariat 1 der Kriminalpolizei. Als Vorsitzender im Arbeitskreis Prostitution im Kommunalen Präventionsrat Augsburg arbeitete er am Gesamtkonzept zur Verbesserung der Lage von Prostituierten mit. Sein Expertenwissen war dabei weit über die Grenzen der Stadt hinaus gefragt. In Augsburg konnte durch sein Mitwirken ein Verbot der Straßenprostitution erreicht werden, Sporer habe zu einer besseren Zusammenarbeit aller Stellen beigetragen.

Maria Tyroller engagiert sich seit 1992 im Katholischen Deutschen Frauenbund (KDFB). Im Stadtverband Augsburg war sie von 1994 bis 1998 Zweite Vorsitzende, von 1998 bis 2018 Vorsitzende. Sie betreute zwischen 15 und 20 Zweigvereine, sie leitete die Geschäftsstelle des Stadtverbandes, an die auch eine Familienpflegestation des KDFB angegliedert war. Auch hat sie über viele Jahre die "Augsburger Theologiegespräche" organisiert.

Die Stadt Augsburg zeichnet Stadträte und Altstadträte aus

Margarete Heinrich sowie die Altstadträte Günter Göttling und Rolf von Hohenhau erhalten für ihre Tätigkeit im Stadtrat die Kommunale Verdienstmedaille in Bronze für Verdienste um die kommunale Selbstverwaltung verliehen. "Frau Heinrich hat immer ein offenes Ohr für alle Anliegen, egal wie groß oder klein sie sein mögen, und engagiert sich mit Leidenschaft und Herzblut für das kommunale Wohl", heißt es zur Begründung. Der ehemalige Polizeibeamte Göttling habe sich besonders im Bereich des Sicherheitswesens und des Marktwesens eingesetzt. Für von Hohenhau sei insbesondere die finanzpolitische Perspektive der Steuerzahler ein Anliegen gewesen. Für 18 Jahre im Stadtrat (2002 bis 2020) wurde Dimitrios Tsantilas mit der kommunalen Dankurkunde wird geehrt.

Das Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten wurde an Josef Ratzinger für sein Engagement um die Katholisch-Evangelische Sozialstation Augsburg-Göggingen und um die Pfarrgemeinde St. Anton vergeben. Die Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik bekam Erhard Smuty, vielen bekannt als Zauberer Hardy, weil er seit über 50 Jahren mit seiner Zauberkunst begeistert. Die Medaille Patrona Bavariae ging an Gerlinde Grunke und Otto Balthes, die einem 81-Jährigen Mann das Leben retteten. Der Senior hatte sich vom Balkon seines Apartments stürzen wollen, blieb aber mit einem Fuß am Geländer hängen und konnte sich nicht mehr befreien. (AZ/nip)