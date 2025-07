Augsburger Lechflimmern startet: Das bietet das Kino unterm Sternenhimmel 2025

Sonniges Sommerwetter herrscht in Augsburg bereits seit drei Wochen. Für manchen Augsburger kann der Sommer aber erst ab 5. Juli so richtig durchstarten: Dann beginnt die Freiluftkino-Saison. Auf zwei Leinwänden gibt es im Familienbad am Plärrer ab dann eine Mischung aus Neuheiten, Klassikern, Oscar-Gewinnern, Filmen für die Familie und Outdoor-Streifen. Zahlreiche Gäste haben sich angekündigt - etwa das Film-Team von „In die Sonne schauen“ (14. und 23. August), der Spielfilm von Mascha Schilinski, der auf den Internationalen Filmfestspielen von Cannes ausgezeichnet wurde.

Kinobetreiber Franz Fischer und sein Team, Wolfgang Schick und Julia Ahlert, können sich beim Blick ins Programm kaum entscheiden. Sehenswert seien die Filme aus verschiedenen Gründen freilich alle. Bei der Frage, was das Zeug zum Publikumshit hat, gehen die Meinungen aber auseinander. Schick tippt auf die Komödie „Karli & Marie“ mit Sigi Zimmerschied und Luise Kinseher, die als Gäste am 8. Juli auch vor Ort sind, oder die wahre Freundschaftsgeschichte zwischen einem Menschen und einem Pinguin, verfilmt unter dem Titel „Der Pinguin meines Lebens“. Fischer sieht das Familienepos „In die Sonne schauen“ als möglichen Publikumsliebling, Julia Ahlert die Komödie „Wunderschöner“ mit Karoline Herfurth. So unterschiedlich die Geschmäcker sind, so vielseitig ist auch das Programm.

Zum Film „Heldin“ werden viele Pflegekräfte im Lechflimmern erwartet

Los geht es am Samstag, 5. Juli, mit einem Pre-Opening. Dort wird es, genauso wie am Montag, 14. Juli, zum Film „Heldin“ eine „1 zu 1 Aktion“ geben. „Ein Ticket zahlen, ein Ticket frei“, erklärt Fischer. Zu dem Film „Heldin“, der eine junge Pflegefachfrau in den Mittelpunkt stellt, gebe es schon zahlreiche Anmeldungen. „Wir erwarten viele Pflegekräfte. Wir haben bereits Sondervorstellungen für Pflegeschulen gegeben“, sagt Fischer. Für den Reisedokumentarfilm „Yabadu“, der am Freitag, 11. Juli, gezeigt wird, gibt es im Vorverkauf ebenfalls schon viele Anfragen, berichtet Schick. Dies sei der einzige Film, der nicht mit einem vergünstigten Kinogutschein besucht werden könne. „Das liegt daran, dass es vor dem Film auch noch ein kleines Konzert gibt.“ Gutscheinpakete sind zum Lechflimmern wieder im Thalia Kino und in den Bahnhofsbuchhandlungen an Hauptbahnhof und Oberhauser Bahnhof erhältlich.

Das Programm steht bis Mittwoch, 6. August, fest. Die SWA-Kurzfilmnacht (10. Juli) ist dabei genauso enthalten, wie verschiedene Outdoor-Filme, wie Meeresabenteuer- und Wassersportfilme der International Ocean Film Tour (14. Juli), die European Outdoor Film Tour 25 (16. Juli) oder das Bayerische Outdoor Filmfestival (24. Juli). „Diese Filme kommen beim Publikum total gut an“, berichtet Schick. Wie es in der zweiten Hälfte der Lechflimmern-Saison weitergeht, wird traditionell Anfang August verraten.