10.000 Euro Schaden: 83-Jähriger begeht Unfallflucht

Ein Autofahrer hat in Augsburg-Lechhausen einen Unfall mit beträchtlichem Schaden angerichtet. Danach fuhr er davon.

Ein folgenreicher Unfall hat sich am Mittwoch gegen 11.30 Uhr in der Brentanostraße in Lechhausen ereignet. Nach Angaben der Polizei kollidierte ein 83 Jahre alter Autofahrer offenbar beim Wenden mit einem geparkten BMW. Laut Polizei begutachtete der Senior zunächst den Schaden, entfernte sich aber dann, ohne sich weiter darum zu kümmern.

Dies beobachtete eine Anwohnerin und verständigte die Polizei. Die Beamten trafen den 83-Jährigen dann zu Hause an und stellten eine entsprechende Beschädigung an seinem Auto fest. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich die Schadenshöhe auf etwa 10.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. (ina)