Zehnjähriger wird von Auto erfasst – Fahrer flieht

Ein Zehnjähriger ist am Mittwoch auf dem Weg zur Schule von einem Auto erfasst und leicht verletzt worden. Nach Auskunft der Polizei hatte der Junge gegen 7.30 Uhr die Stätzlinger Straße überquert. „Ein bislang unbekannter Autofahrer bog von der Blücherstraße kommend in die Stätzlinger Straße ein und übersah offenbar den Jungen“, heißt es von der Polizei. Es kam zum Zusammenstoß. Der unbekannte Autofahrer hielt kurz an, fuhr dann aber offenbar weiter, ohne sich um den Jungen zu kümmern. Der Zehnjährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und unerlaubten Entfernens vom Unfallort, sie bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310. (jaka)

