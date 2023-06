13-Jähriger besprüht Parkbank mit Graffiti

Ein Passant beobachtet, wie ein Jugendlicher eine Parkbank beschädigt, und ruft die Polizei. Als die den Jungen zur Rede stellt, gibt er die Tat sofort zu.

Ein 13-Jähriger soll am Dienstag eine Parkbank in der Dr.-Otto-Meyer-Straße beschädigt haben. Nach Angaben der Polizei beobachtete ein Passant gegen 14.30 Uhr den 13-Jährigen, wie er die Parkbank beschädigte. Anschließend verständigte er die Polizei. "Beim Eintreffen der Streife gab der 13-Jährige die Tat sofort zu", so die Polizei. (jaka)