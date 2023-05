16-Jähriger ist mit dem Auto unterwegs

Weil ein Fahrer nicht in eine Parklücke kommt, wird ein Zeuge stutzig. Als die Polizei kontrolliert, stellt sich heraus, dass der Fahrer noch jugendlich ist.

In der Nacht auf Mittwoch hat die Polizei gegen 2 Uhr einen 16-Jährigen in einem Auto in der Euler-Chelpin-Straße aufgegriffen. Nach Angaben der Polizei hatte ein 45-jähriger Anwohner beobachtet, wie ein Fahrer eines Autos vergeblich versuchte, in eine Parklücke einzuparken. "Die hinzugerufene Polizeistreife kontrollierte daraufhin das Auto", so die Polizei. Die Beamten stellten fest, dass der Fahrer ein 16-Jähriger war. Im Auto saßen demnach zudem noch zwei 13-Jährige. Das Auto gehörte dem Vater des 16-Jährigen. "Die Polizei unterband die Weiterfahrt und übergab den Jugendlichen und die Kinder an die Erziehungsberechtigten", so die Polizei, die nun gegen den 16-Jährigen sowie den Halter des Fahrzeuges wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt. (jaka)