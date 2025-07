18-Jähriger bedroht Trio in Auto mit Softair-Waffe

Ein junger Mann soll in der Nacht auf Samstag drei Personen mit einer Waffe bedroht haben. Nach Auskunft der Polizei befand sich das Trio in einem Fahrzeug in der Neuburger Straße, „als neben ihnen ein schwarzer Pkw anhielt“. Eine Person stieg den Angaben zufolge aus dem Kofferraum des Autos, „weshalb die drei Geschädigten anfingen zu lachen“. Der Beifahrer des schwarzen Autos soll daraufhin eine Waffe aus dem Fahrzeugfenster gehalten, die Personen damit bedroht und sie beleidigt haben. Nachdem das schwarze Auto weggefahren worden war, fahndete die Polizei nach dem Täter und fand den Verdächtigen an einer Tankstelle am Leonhardsberg. „Die Insassen wurden einer Kontrolle unterzogen, hierbei konnte unter dem Beifahrersitz eine Softairwaffe aufgefunden werden“, heißt es weiter. Die Beamten stellten die Waffe sicher, den 18-jährigen Beifahrer erwartet nun eine Anzeige unter anderem wegen Bedrohung und Beleidigung. Auch die beiden Mitinsassen erwartet laut Polizei eine Anzeige. (jaka)

Lechhausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis