18-Jähriger gibt bei Kontrolle falsche Personalien an

Bei einer Polizeikontrolle in Augsburg-Lechhausen hat ein junger Autofahrer falsche Personalien angegeben. Der Grund dafür wurde schnell klar.

Polizeibeamte haben am Mittwochabend gegen 22 Uhr in der Blücherstraße in Lechhausen einen jungen Autofahrer angehalten und überprüft. Bei der Kontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der 18-Jährige falsche Personalien angab.

Der Grund für die Schwindelei lag schnell auf der Hand. Denn der Mann besaß laut Polizei keine Fahrerlaubnis. Die Beamten unterbanden somit die Weiterfahrt. Gegen den Mann wird nun unter anderem wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt. (ina)