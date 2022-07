19-Jähriger schlägt in Augsburg fast 50 Fensterscheiben ein

Mit blutigen Händen ist ein junger Mann frühmorgens bei einer Augsburger Polizeiinspektion aufgetaucht. Dort erzählte er, was er getan hatte.

So etwas erlebt die Polizei sicherlich auch nicht alle Tage. Am Donnerstagmorgen gegen sechs Uhr betrat ein 19-Jähriger mit blutigen Händen die Inspektion Augsburg-Ost in Lechhausen. Er legte einen Nothammer in die Schleuse und gab an, er habe damit mehrere Scheiben zerschlagen und wolle nun festgenommen werden.

Der 19-Jährige zeigte sich nach Angaben der Polizei aggressiv, schlug auch hier mehrfach gegen Scheiben, wobei eine beschädigt wurde, und schrie herum. Da der junge Mann sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er gefesselt. Der Rettungsdienst versorgte eine blutende Schnittwunde an der Hand, anschließend kam der junge Mann ins Uniklinikum Augsburg.

Bei Ermittlungen im Nachgang registrierte die Polizei insgesamt knapp 50 beschädigte und zerschlagene Fensterscheiben an insgesamt zwölf Objekten. Der Sachschaden ist beträchtlich, er beläuft sich auf etwa 64.000 Euro. (ina)