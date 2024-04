20.000 Euro Schaden: Unbekannter Fahrer flieht nach Unfall

In einem Innenhof im Stadtteil Lechhausen wird ein geparkter Mercedes angefahren, der Verursacher macht sich aus dem Staub. Nun bittet die Polizei um Hinweise.

Ein bislang unbekannter Fahrer ist nach einem Unfall in der Dr.-Otto-Meyer-Straße am vergangenen Samstag geflohen. Der Polizei zufolge ereignete sich der Fall im Zeitraum von 3.30 Uhr bis 10 Uhr. Der bislang unbekannte Autofahrer beschädigte demnach einen Mercedes, der in einem Innenhof geparkt war, und entfernte sich, ohne sich um den Schade zu kümmern. "Es entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro", heißt es von der Polizei, die um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310 bittet. (jaka)