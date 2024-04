21-Jähriger nach Cannabis-Konsum am Steuer erwischt

Die Polizei hat in Augsburg-Lechhausen einen jungen Autofahrer angehalten. Dabei stellten die Beamten etwas fest.

In der Nacht auf Dienstag gegen zwei Uhr hat eine Polizeistreife in einem Wohngebiet in Lechhausen einen 21 Jahre alten Autofahrer kontrolliert. Während der Überprüfung stellten die Beamten drogentypische Ausfallerscheinungen bei dem Mann fest, heißt es im Bericht.

Ein vor Ort durchgeführter Drogenschnelltest fiel positiv auf Cannabis aus. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt. Zudem musste sich der 21-Jährige einer Blutentnahme unterziehen. Die Polizei ermittelt jetzt gegen ihn wegen der Teilnahme am Straßenverkehr unter Drogeneinfluss. (ina)