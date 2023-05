22-Jähriger wird mit 1,2 Promille im Straßenverkehr erwischt

Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle im Augsburger Stadtteil Lechhausen wurde die Polizei auf einen Fahrer eines Kleinkraftrades aufmerksam.

Ein 22 Jahre alter Fahrer eines Kleinkraftrades wurde am späten Dienstagabend betrunken in Augsburg-Lechhausen erwischt. Beamte hatten den jungen Mann gegen 23.15 Uhr bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Lechhauser Straße angehalten.

Wie sich bei einem Atemalkoholtest herausstellte, war der Mann laut Polizei mit über 1,2 Promille alkoholisiert. Die Beamten stellten den Fahrzeugschlüssel sicher, der 22-Jährige durfte nicht mehr weiterfahren. Seinen Führerschein musste er ebenfalls abgeben. Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen ihn. (ina)