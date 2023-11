28-Jähriger fährt nachts ohne gültigen Führerschein durch Lechhausen

Gegen drei Uhr erwischte eine Polizeistreife den jungen Mann in der Neuburger Straße in Augsburg. Gegen ihn wird nun ermittelt.

Ein 28-Jähriger ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag beim Fahren ohne gültigen Führerschein erwischt worden. Wie die Polizei mitteilte, war dieser in der Neuburger Straße in Lechhausen unterwegs, als ihn eine Polizeistreife gegen drei Uhr kontrollierte. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt des jungen Mannes, gegen ihn läuft nun ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. (klijo)