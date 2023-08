35-jähriger Mann randaliert in Lechhauser Hotel

Die Polizei musste zu einem Hotel im Augsburger Stadtteil Lechhausen ausrücken. Dort randalierte ein Mann und warf Flaschen um sich.

Es war am Dienstagabend gegen 21.15 Uhr als ein Mann in einem Hotel in der Derchinger Straße in Lechhausen randalierte und mit Flaschen um sich warf. Zwei Mitarbeiter des Hotels versuchten den 35-Jährigen zu beruhigen und verständigten die Polizei. Daraufhin schlug der 35-Jähriger laut Polizei nach den beiden Mitarbeitern. Diese wurden leicht verletzt.

Beim Eintreffen der Polizeistreife zeigte sich der 35-Jährige weiterhin aggressiv und versuchte sich loszureißen. Die Beamten fesselten ihn und brachten ihn in den Polizeiarrest. Auf der Fahrt dorthin und auch im Arrest zeigte sich der 35-Jährige weiterhin äußerst aggressiv und schlug nach den Beamten.

Die Polizei ermittelt nun auch wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte gegen den 35-Jährigen. (ina)