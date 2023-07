43-Jähriger fährt mit 2,8 Promille auf dem E-Scooter gegen zwei Autos

Ein Mann ist in Augsburg mit einem E-Scooter unterwegs und prallt gegen ein Auto. Als er stürzt, kollidiert er mit einem weiteren Fahrzeug.

Ein 43-Jähriger hat am Dienstag alkoholisiert mit seinem E-Bike im Mühlangerweg einen Unfall verursacht. Nach Polizeiangaben wurde er dabei leicht verletzt. Wie die Polizei berichtet, prallte der Mann gegen 22.45 Uhr zunächst gegen den Außenspiegel eines geparkten Autos. "Beim Sturz kollidierte er mit einem weiteren geparkten Auto", so die Polizei. Anwohner hörten einen dumpfen Knall, als sie nachschauten, was los war, fanden sie den 43-Jährigen am Boden liegend vor.

Sie verständigten die Polizei. Der 43-Jährige wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen den Mann, der laut Polizei 2,8 Promille Alkohol im Blut hatte. (jaka)