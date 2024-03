87-Jährige wird Opfer von Trickdieben

Zwei Männer spielen einer Seniorin in Augsburg vor, Interesse an ihrem Schmuck zu haben. Während einer sie ablenkt, bestiehlt der andere die Frau.

Eine 87-jährige Frau ist am Freitag Opfer von Trickdieben geworden. "Die beiden Täter entwendeten Bargeld und flüchteten anschließend", berichtet die Polizei. Den Angaben der Ermittler zufolge klingelte gegen 15.30 Uhr ein bislang unbekannter Mann an der Wohnung der Seniorin. Er soll Interesse geäußert haben, ihren Schmuck anzukaufen. Die Frau ließ den Mann und seinen Begleiter in ihre Wohnung. "Dabei lenkte einer der Männer die Frau ab, während der andere die Wohnung durchsuchte", heißt es weiter. Anschließend verließen die Männer unter einem Vorwand umgehend das Anwesen.

Erst danach bemerkte die Frau, dass Schränke durchwühlt und Bargeld entwendet worden waren. Die Ermittlungen nach den beiden unbekannten Männern laufen. Die Polizei appelliert, keine fremden Personen in die Wohnung zu lassen. "Sollten sich die Personen als Vertreter von Firmen oder Behörden ausgeben, vergewissern Sie sich telefonisch bei der entsprechenden Firma bzw. Behörde, bevor Sie diese Personen in ihre Wohnung lassen", so die Ermittler. (jaka)