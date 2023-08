Außenspiegel beschädigt: Zwei Unfallverursacher fliehen

Im Mühlmahdweg in Lechhausen hat am Montag gegen 10.30 Uhr ein bislang unbekannter Sprinter-Fahrer offenbar den Außenspiegel eines geparkten Sprinters eines 29-Jährigen abgefahren. Wie die Polizei weiter berichtet, saß der Betroffene zu diesem Zeitpunkt in dem Fahrzeug und bemerkte den Unfall. Der bislang unbekannte Sprinter-Fahrer entfernte sich nach Angaben der Polizei, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Bei dem unbekannten Fahrzeug soll es sich um einen Sprinter mit der Aufschrift "Küche" gehandelt haben.

Wenig später, gegen 12.15 Uhr, ereignete sich eine weitere Unfallflucht in der Neuburger Straße. Laut Polizei war eine 41-Jährige mit ihrem Skoda auf der Neuburger Straße stadtauswärts unterwegs. Ein bislang unbekannter Golf-Fahrer fuhr in die entgegengesetzte Richtung und touchierte den Außenspiegel der Fahrerin. Während diese umgehend stehen blieb, fuhr der bislang unbekannte Golf-Fahrer einfach weiter.