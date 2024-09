Auto stößt mit E-Bike-Fahrerin zusammen

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 56-jährigen Autofahrer und einer 62-jährigen E-Bike-Fahrerin ist es am Dienstag in der Bautzener Straße in Lechhausen gekommen.

Der Autofahrer war gegen 13.30 Uhr auf der Neuburger Straße in Richtung Lechhausen unterwegs und wollte nach links in die Bautzener Straße abbiegen. Hierbei kam es nach Angaben der Polizei zum Zusammenstoß mit der E-Bike-Fahrerin, die auf dem Radweg in entgegengesetzter Richtung unterwegs war.

Die Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 1500 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung. (ina)