Auto zerkratzt: 2500 Euro Schaden

Ein oder mehrere Täter haben in Lechhausen ein Auto beträchtlich beschädigt.

Der Vorfall ereignete sich in der Zeit von vergangenem Sonntag bis Dienstag, 16.15 Uhr in Lechhausen. In diesem Zeitraum verkratzten laut Polizei ein oder mehrere bislang unbekannte Personen ein Auto in der Hippelstraße - Ecke Linke Brandstraße. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise unter 0821/323-2310. (ina)