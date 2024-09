Autofahrer begeht Unfallflucht

Einen Fall von Unfallflucht meldet die Polizei in Lechhausen. Dort hat ein Unbekannter in der Oberländer Straße im Zeitraum von Samstag, 9 Uhr, bis Montag, 7.30 Uhr einen abgestellten graufarbenen VW angefahren. Er fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro zu kümmern, so die Polizei.

Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort und nimmt Zeugenhinweise unter 0821/323 - 2310 entgegen. (ina)