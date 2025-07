Autofahrer flieht nach Unfall

Zu einer Unfallflucht ist es am Sonntag in der Curtiusstraße an der Ecke zur Euler-Chelpin-Straße gekommen. Wie die Polizei berichtet, hatte sich gegen 7.15 Uhr ein Passant bei den Beamten gemeldet. Er habe einen E-Scooter-Fahrer gesehen, dieser sei offenbar mit einem geparkten VW kollidiert. Anschließend entfernte sich der bislang Unbekannte, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 2500 Euro. Der bislang Unbekannte wurde wie folgt beschrieben: Er soll zwischen 20 und 25 Jahre alt sei, hatte den Angaben zufolge kurze blonde Haare und einen blonden Drei-Tage-Bart. Er trug kurze blaue Hose und ein schwarzes Oberteil mit Kapuze. Der bislang unbekannte Täter „dürfte sich bei dem Zusammenstoß leicht verletzt haben“, so die Polizei, die nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt und unter der Telefonnummer 0821/323-2310 um Zeugenhinweise bittet. (jaka)

