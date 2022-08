Augsburg-Lechhausen

vor 32 Min.

Autofahrer flüchtet nach Unfall: Polizei sucht Zeugen

Am Ende hing ein Außenspiegel nur noch am Stromkabel am Auto: Nach einem Fall von Unfallflucht in Augsburg sucht die Polizei nun nach Hinweisen und Zeugen.

Am Ende hing ein Außenspiegel nur noch am Stromkabel am Auto: Nach einem Fall von Unfallflucht in Augsburg sucht die Polizei nun nach Hinweisen und Zeugen.

Ein Opel Combo ist im Zeitraum von Samstag bis Montag, 27. bis 29. August, in der Yorckstraße von einem unbekannten Täter angefahren worden. Das blaue Fahrzeug wurde nach Angaben der Polizei am linken Außenspiegel stark beschädigt. Dieser hing nur noch am Stromkabel. Es entstand ein Schaden von rund 1000 Euro. Gesucht werden nun Zeugen. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310. (rlei)

Themen folgen