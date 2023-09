Autofahrer gestoppt: Polizei stellt Fahrzeugschlüssel sicher

Ohne Fahrerlaubnis wurde ein Autofahrer im Augsburger Stadtteil Lechhausen erwischt.

Die Polizei hat am späten Donnerstagabend gegen 23 Uhr in der Bürgermeister-Wegele-Straße in Lechhausen einen Autofahrer angehalten und überprüft.

Bei der Kontrolle stellte sich nach Angaben der Polizei heraus, dass der Mann keine gültige Fahrerlaubnis besaß. Weiterfahren durfte er natürlich nicht. Stattdessen stellten die Beamten den Fahrzeugschlüssel sicher.

Der Mann musste eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1000 Euro hinterlegen. (ina)