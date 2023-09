Autofahrer missachtet rote Ampel und verursacht Unfall

Ein Mann verursacht in Augsburg einen Unfall - und versucht offenbar, seine Spuren zu verschleiern, ehe die Polizei eintritt. Das klappt nicht.

Ein 44-Jähriger hat am Donnerstag offenbar eine rote Ampel missachtet und dadurch einen Unfall in der Mühlhauser Straße verursacht. Der Polizei zufolge wurde ein 20-jähriger Autofahrer dabei leicht verletzt. Gegen 0.15 Uhr war der 20-Jähriger auf der Mühlhauser Straße in stadteinwärtige Richtung unterwegs gewesen, heißt es von den Ermittlern. "An der Kreuzung Am Forellenbach missachtete er offenbar die rote Ampel und kollidierte mit dem 20-Jährigen." Bevor die Polizeistreife eintraf, hatte der 44-Jährige laut Polizei eines seiner Kennzeichen abmontiert und sich von der Unfallörtlichkeit entfernt. "Er konnte noch im Nahbereich durch die Polizeistreife gestoppt werden." Die Beamten stellten anschließend den Führerschein des Mannes sicher und ermitteln nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen den 44-Jährigen. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden. (jaka)