Autofahrer übersieht beim Abbiegen Radler

Ein 38-jähriger Radfahrer wurde am Dienstag bei einem Unfall in Lechhausen leicht verletzt. Der Mann war auf der Neuburger Straße auf seinem Fahrrad stadtauswärts unterwegs, als ein 56- jähriger Autofahrer stadteinwärts, rechts in die Brandstraße einbog. Laut Polizei übersah er dabei offenbar den Radfahrer. Es kam allerdings zu keinem Zusammenstoß.

Der Radfahrer bremste jedoch stark ab und stürzte. Mit Verletzungen wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Weder am Fahrrad noch am Auto entstand ein Sachschaden. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den Pkw-Fahrer. (ina)