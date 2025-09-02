Autofahrer übersieht E-Scooter-Fahrerin und flieht

Ein Unfall in der Neuburger Straße beschäftigt die Polizei in Augsburg. Nach Auskunft der Ermittler ereignete sich der Vorfall am Samstag an der Ecke zur Dr.-Schmelzing-Straße. Wie die Polizei berichtet, war eine 51-Jährige mit einem E-Scooter auf dem Radweg unterwegs gewesen und hatte die Neuburger Straße im Kreuzungsbereich zur Dr.-Schmelzing-Straße überquert. „Ein bislang unbekannter Autofahrer bog nach rechts in die Neuburger Straße ab“, heißt es von der Polizei. Hierbei übersah er die 51-jährige E-Scooter-Fahrerin offenbar und es kam zum Zusammenstoß. „Die Frau stürzte und verletzte sich leicht“, teilt die Polizei weiter mit. Der Sachschaden am E-Scooter wird aktuell auf rund 600 Euro geschätzt. Der bislang unbekannte Autofahrer fuhr letztendlich weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Er soll etwa 65 Jahre alt und 1,70 Meter groß sein und graue Haare haben. Der Beschreibung zufolge trug er eine schwarze Brille. „Bei dem Auto handelte es sich offenbar um einen grünen Mercedes SUV. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310. (jaka)

