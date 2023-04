Autofahrer verursacht Unfall unter Drogeneinfluss

Ein Mann verursacht in Augsburg einen Unfall mit einem Lastwagen. Als die Polizei vor Ort ist, fällt den Beamten einiges auf.

Ein 30 Jahre alter Fahrer eines Renault hat am Montag einen Unfall in der Wankstraße verursacht. Nach Angaben der Polizei war der Mann dabei zudem ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss unterwegs. Wie die Polizei berichtet, kollidierte das Auto des 30-Jährigen gegen 15 Uhr mit dem Lastwagen eines 59-Jährigen. "Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei zeigte der 30-Jährige eine abgelaufene Fahrerlaubnis vor", so die Polizei. Der Mann habe versucht, eine kleine Menge Betäubungsmittel vor den Beamten zu verstecken, dies sei ihm aber nicht geglückt. Da ein freiwillig durchgeführter Drogenschnelltest bei dem 30-Jährigen anschlug, kommt nun einiges auf den Mann zu: Die Beamten stellten den Führerschein des Mannes sicher und ermitteln nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen ihn. (jaka)