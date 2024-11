Autofahrer war unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen Autofahrer, der unter Drogeneinfluss stand, hat die Polizei in der Nacht auf Sonntag in Lechhausen gestoppt. Eine Polizeistreife überprüfte gegen 2.15 Uhr den 21-Jährigen in seinem Auto. Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten bei dem Fahrer ein drogentypisches Verhalten. Ein Drogenschnelltest reagierte laut Polizei positiv auf Cannabis.

Der junge Mann durfte nicht mehr weiterfahren. Die Polizeibeamten veranlassten eine Blutentnahme und stellten die Autoschlüssel sicher. Gegen den 21-Jährigen wird nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz ermittelt. (ina)