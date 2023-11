Autofahrer zeigt bei Kontrolle gefälschten Führerschein vor

Bei der Kontrolle eines Autofahrers im Augsburger Stadtteil Lechhausen ist die Polizei stutzig geworden.

Die Polizei hat am Dienstagabend gegen 21.30 Uhr den Fahrer eines Audis in der Blücherstraße in Augsburg-Lechhausen kontrolliert. Dabei stellten die Einsatzkräfte fest, dass der Führerschein des 31-Jährigen mutmaßlich gefälscht war.

Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt des Mannes und stellten den gefälschten Führerschein sicher. Gegen den Fahrer wird jetzt unter anderem wegen Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt. (ina)