Autofahrerim und E-Scooter-Fahrer kollidieren – Polizei ermittelt gegen beide

Zu einem Unfall zwischen einem 42-jährigen E-Scooter-Fahrer und einer 50-jährigen Autofahrerin ist es am Montag in der Lützowstraße gekommen. Nach Angaben der Polizei war die Autofahrerin gegen 15.50 Uhr in nordwestliche Richtung unterwegs gewesen. „Die 50- Jährige bog in die Bülowstraße ab, übersah dabei offenbar den 42-Jährigen und kollidierte mit dem E-Scooter“, heißt es von den Ermittlern weiter. Der E-Scooter-Fahrer stürzte und verletzte sich dabei leicht. Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei „stellte sich heraus, dass der 42-Jährige offenbar alkoholisiert war“, so die Polizei. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme bei dem Mann. Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen den 42- jährigen E-Scooter-Fahrer und wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen die 50- jährige Autofahrerin. (jaka)

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Alkoholtest Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis