Autofahrerin kracht alkoholisiert in geparkten VW – Wagen landet auf der Seite

Eine 65-jährige Autofahrerin hat am Mittwoch alkoholisiert einen Unfall in der Paul-Reusch-Straße verursacht. Nach Angaben der Polizei hatte eine Passantin die Frau gegen 16 Uhr dabei beobachtet, wie sie mit ihrem Dacia in südwestlicher Richtung unterwegs gewesen war. „Hierbei kollidierte die 65-Jährige mit einem geparkten VW und verlor daraufhin die Kontrolle über ihr Auto“, heißt es von der Polizei. Infolgedessen landete ihr Auto auf der Seite. „Dabei touchierte sie zwei weitere Fahrzeuge in der Straße.“ Auch der VW wurde durch den Aufprall auf ein anderes Auto geschoben. Insgesamt wurden somit laut Polizei fünf Autos beschädigt. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 16.000 Euro. Die 65-Jährige blieb unverletzt. Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei „stellten die Beamten Alkoholgeruch bei der Frau fest“, heißt es weiter. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von zwei Promille. Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt der Frau und veranlassten eine Blutentnahme. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen die 65-Jährige. (jaka)

