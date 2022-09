Autofahrerin stellt sich nach Unfall selbst

Eine Frau gesteht bei der Polizei, dass sie in Augsburg Unfallflucht begangen hat. An den Unfall selbst kann sie sich allerdings nicht erinnern.

Eine Frau hat am Sonntag die Polizei in Lechhausen aufgesucht. Dort gab sie an, in der Zeit von Samstag, 21 Uhr, bis Sonntagmorgen sieben Uhr, mit ihrem roten Kia einen Verkehrsunfall verursacht zu haben. An den genauen Hergang konnte sich die 57-Jährige jedoch nicht mehr erinnern. Wie sie gegenüber der Polizei berichtete, hatte sie zuvor Schmerztabletten und Alkohol zu sich genommen. Die Frau bemerkte jedoch am Sonntagmorgen, dass ihr Auto nicht an der gewohnten Stelle geparkt war, dann entdeckte sie das beschädigte Fahrzeug im Bachstelzenweg.

Der Pkw war an der rechten Seite und der Front erheblich beschädigt und nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden belief sich auf circa 5000 Euro, so die Polizei. Nach Schilderungen der Frau wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Hierzu wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt.

Erste Ermittlungen ergaben bereits, dass ein Fiat-Kastenwagen in der Widderstraße durch das rote Fahrzeug der 57-Jährigen beschädigt worden war. Hier entstand ein Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Die Frau wurde nach Beendigung aller Maßnahmen wieder entlassen. (ina)