Unfall in Augsburg: Autofahrerin übersieht beim Abbiegen eine Radlerin

Beim Abbiegen hat eine Autofahrerin im Augsburger Stadtteil Lechhausen eine Fahrradfahrerin offenbar nicht bemerkt. Ihr Fahrzeug erfasste die Radlerin.

Eine Autofahrerin und eine Fahrradfahrerin waren in einen Unfall verwickelt, der sich am Donnerstag gegen 16.40 Uhr im Augsburger Stadtteil Lechhausen ereignet hatte. Die 42-jährige Fahrerin eines Hyundai fuhr die Friesenstraße in nördlicher Richtung entlang und wollte nach rechts auf die Neuburger Straße abbiegen. Laut Polizei übersah sie dabei eine 64-jährige Fahrradfahrerin, die auf der Neuburger Straße in nördlicher Richtung unterwegs war.

Nach Angaben der Polizei hatte die Radlerin Vorfahrt. Bei dem Zusammenstoß stürzte die Fahrradfahrerin. Sie kam leicht verletzt in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro. (ina)