Autos beschädigt: Polizei ermittelt gegen zwei Männer

Ein 18-Jähriger und ein 20-Jähriger haben am Sonntag mehrere Autos im Aprikosenweg in der Hammerschmiede beschädigt. Nach Angaben der Polizei hatte sich ein Zeuge an dem Tag gegen 4 Uhr nachts bei den Ermittlern gemeldet. „Im Rahmen der Ermittlungen identifizierten die Polizeibeamten den 18-jährigen Tatverdächtigen“, heißt es jetzt von der Polizei. Der 20-Jährige meldete sich schließlich selbstständig bei den Beamten. Die genaue Schadenshöhe wird derzeit noch abgeklärt. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung gegen die beiden Männer. Zu einem ähnlichen Delikt kam es am Sonntag in Oberhausen in der Zirbelstraße. In der Zeit von 2.30 bis 15.15 Uhr „beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter den schwarzen BMW, der dort geparkt war“, so die Polizei. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2510. (jaka)

